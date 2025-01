Corinthians: Yuri volta a ser titular e Memphis é banco contra Velo Clube

Em busca da nona vitória seguida, o Corinthians terá um time misto diante do Velo Clube neste domingo (19). Yuri Alberto e Coronado são as principais novidades entre os titulares, enquanto Memphis fica no banco.

Corinthians e Velo Clube entram em campo a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Paulistão.

O que aconteceu

O Corinthians, de Ramón Díaz, vai a campo com: Donelli, Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Ryan e Coronado; Yuri Alberto e Romero.

Já o Velo Clube, do técnico Guilherme Alves está escalado assim: Dalton; Yuri Ferraz, Rafael Ribeiro, Itambé, Marcelo e Rennan Siqueira; Carlos Manuel, Léo Baiano, Felipinho e Silas; Daniel Amorim.

Corinthians e Velo Clube voltam a se enfrentar após 45 anos. O último encontro entre as equipes foi em 1979, última vez que o clube de Rio Claro jogou a Série A1 do Paulistão. Na ocasião, o placar não saiu do zero no interior de São Paulo.