Mackenzie Dern finaliza Amanda Ribas e vinga derrota no UFC

Cinco anos depois, Mackenzie Dern finalmente conseguiu vingar a derrota para Amanda Ribas. Neste sábado (11), na luta principal do UFC Vegas 101, a faixa-preta de jiu-jitsu mostrou mais uma vez que sobra entre as rivais quando o assunto é luta no solo e conquistou uma importante vitória por finalização sobre a mineira de Varginha (MG).

Em outubro de 2019, apenas quatro meses após dar à luz sua filha Moa, Mackenzie Dern acabou sofrendo sua primeira derrota na carreira como lutadora de MMA profissional, ao ser superada por Amanda Ribas na decisão unânime dos juízes. Passados cinco anos, a americana naturalizada brasileira mostrou que, ainda que tenha evoluído nas outras áreas da modalidade, o jiu-jitsu ainda é seu 'carro-chefe'.

Com o resultado, Dern - sexta colocada no ranking peso-palha (52 kg) do UFC - acumula agora duas vitórias consecutivas e volta a se aproximar de uma possível disputa de cinturão no futuro. Do outro lado, Amanda - número oito na lista da categoria - sofreu sua segunda derrota seguida - a terceira nos últimos quatro combates pelo Ultimate - e vê seu sonho de ser campeã mais distante.

A luta

A luta começou com as duas lutadoras se respeitando bastante, optando por trabalharem a trocação da média para a longa distância. Na metade do primeiro round, Mackenzie entrou no 'single leg' e aplicou uma queda, ficando por cima até o final do período.

Na volta para o segundo assalto, logo nos primeiros segundos, Dern tentou aplicar a mesma queda, mas Ribas usou seu judô para defender e contra-atacar, caindo por cima da rival no solo. Em posição de vantagem, Amanda aproveitou para usar o 'ground and pound'. Porém, restando um minuto para o fim, Mackenzie atacou uma omoplata e levou perigo para a mineira, que cedeu a posição.

Amanda começou o terceiro round com mais volume de golpes na trocação. Sem perder tempo, Dern buscou a luta agarrada, sem sucesso. Por outro lado, a mineira, mais uma vez, usou seu judô para derrubar a adversária. Mesmo por baixo, Mackenzie mostrou novamente sua habilidade no jiu-jitsu e encaixou uma chaves-de-braço, que foi defendida com sucesso pela atleta de Varginha (MG) inicialmente, mas, em uma segunda tentativa, após uma raspagem, obrigou a rival a dar os três tapinhas em desistência, restando poucos segundos para o fim da etapa.

Confira os resultados do UFC Vegas 101

Mackenzie Dern venceu Amanda Ribas por finalização;

Santiago Ponzinibbio venceu Carlston Harris por nocaute técnico;

César Almeida venceu Abdul Razak Alhassan por nocaute;

Roman Kopylov venceu Chris Curtis por nocaute técnico;

Christian Rodriguez venceu Austin Bashi por decisão unânime dos juízes;

Punahele Soriano venceu Uros Medic por nocaute;

Felipe Bunes venceu Jose Johnson por finalização;

Marco Túlio venceu Ihor Potieria por nocaute técnico;

Thiago Moisés venceu Trey Ogden por decisão unânime dos juízes;

Jacobe Smith venceu Preston Parsons por nocaute;

Ernesta Kareckaite venceu Nicolle Caliari por decisão dividida dos juízes;

Bruno Lopes venceu Magomed Gadzhiyasulov por decisão unânime dos juízes;

Fatima Kline venceu Viktoriia Dudakova por nocaute técnico;

Nurullo Aliev venceu Joe Solecki por decisão unânime dos juízes.