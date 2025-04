Rebeca Andrade elogia Simone Biles e afirma: "Quero continuar competindo com ela por muito tempo"

A ginasta Rebeca Andrade, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, falou com orgulho sobre fazer parte de um "momento histórico" - o primeiro pódio da ginástica nos Jogos a contar com três atletas negras.

A brasileira está em Madri para o Laureus World Sports Awards. Ela concorre ao prêmio de "Retorno do Ano", após superar três lesões no ligamento cruzado anterior ao longo da carreira. Sua volta triunfal foi registrada em uma das imagens mais marcantes dos Jogos Olímpicos: Rebeca no topo do pódio, com Simone Biles e Jordan Chiles - medalhistas de prata e bronze no solo - se curvando em sua direção.

"Estamos falando de mim em um pódio olímpico e isso me enche de orgulho. Aquele foi realmente um momento histórico. Estávamos no pódio como três mulheres negras, cada uma com sua própria história", disse a ginasta.

"Olhar para a minha equipe e ver o quanto eles estavam emocionados, ver minha bandeira sendo hasteada e ouvir meu hino... ainda fico arrepiada quando penso nisso. E isso me deixa muito orgulhosa", continuou.

Rebeca Andrade também falou sobre sua imensa admiração por Simone Biles, a ginasta mais condecorada da história. Ambas competiram nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, antes de Biles se retirar de várias provas para priorizar sua saúde mental. As duas conquistaram medalhas de ouro em Paris.

"Fico até sem palavras para descrevê-la, talvez 'guerreira' seja o termo," disse Andrade. "Ela é muito corajosa."

"Deixar uma Olimpíada é algo extremamente difícil, porque você treina a vida inteira para isso. Naquele momento, senti muito carinho por Simone. Ela é uma atleta incrível e uma pessoa maravilhosa ? e continua firme e forte."

"Gosto de poder treinar com ela e competir contra ela, porque ela é uma verdadeira inspiração para todos os atletas. Quero continuar competindo com ela por muito tempo, porque acho que temos uma ótima disputa entre nós", finalizou.