Transmissão ao vivo de Botafogo x Maricá: veja onde assistir

Botafogo e Maricá entram em campo hoje (11), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos (RJ), no Rio de Janeiro, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

Onde assistir ao vivo? Band (TV aberta), Goat (Youtube) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo.

Campeão do Campeonato Brasilieiro e da Libertadores, o Botafogo quer voltar às finais do Carioca. Em 2024, o Botafogo ficou fora das semifinais pelo segundo ano consecutivo e acabou disputando a Taça Rio.

O elenco principal ainda não está à disposição após entrar em férias depois das demais equipes brasileiras. O time que entrará em campo é formado por jogadores do sub-23 e será comandado por Carlos Leiria.

O Glorioso ainda não decidiu quem será o treinador da equipe em 2025. Após o Intercontinental (antigo Mundial de Clubes), Artur Jorge se despediu do comando do clube para assumir o Al-Rayaan.

Botafogo x Maricá -- Campeonato Carioca 2025