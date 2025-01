Santos anuncia a contratação de Zé Ivaldo, ex-Cruzeiro

O Santos, enfim, começou a anunciar os seus reforços para 2025. Neste sábado, o clube oficializou a contratação de Zé Ivaldo. O zagueiro chega por empréstimo do Cruzeiro. O contrato é válido até 31 de dezembro, com opção de compra ao final da temporada.

Nascido em Maceió, em Alagoas, o defensor de 27 anos começou a carreira nas categorias de base do CRB, em 2014 e, no ano seguinte, foi contratado pelo Athletico-PR.

BEM-VINDO, ZÉ IVALDO! ???? O Santos FC confirmou a contratação do zagueiro Zé Ivaldo. O defensor de 27 anos assinou vínculo de empréstimo junto ao Cruzeiro com validade até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra ao final da temporada. Mais detalhes no site oficial. pic.twitter.com/KIKPLv9NpZ ? Santos FC (@SantosFC) January 11, 2025

No Furacão, ganhou sua primeira oportunidade como profissional e permaneceu na equipe por oito temporadas, acumulando empréstimos por Vitória, em 2019, e Cruzeiro, em 2022.

Zé Ivaldo foi tetracampeão paranaense e bicampeão da Sul-Americana. Em 2024, então, foi adquirido em definitivo pelo Cruzeiro. Ao todo, foram 83 jogos pelo clube mineiro, com cinco gols e três assistências, além do título da Série B em 2022.

Agora, o defensor chega para reforçar a equipe comandada pelo técnico Pedro Caixinha nas disputas do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão de 2025.

Zé Ivaldo, aliás, já treina com o elenco do Santos. O clube estreia no Estadual na próxima quinta-feira, contra o Mirassol. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 21h30 (de Brasília).