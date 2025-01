Hugo Calderano impressiona com jogada em treinamento

Sexto colocado do ranking mundial de tênis de mesa, Hugo Calderano compartilhou nas suas redes sociais uma jogada que realizou em uma sessão de treinamento ao lado do compatriota Leonardo Iizuka.

Após algumas trocas de bola, Hugo deu um backhand com as duas mãos - golpe que tem a sua assinatura - seguido de um tweener, jogada em que rebate a bolinha entre as pernas, de costas para o adversário, também chamada de Grand Willy no tênis de campo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Calderano (@hugocalderano)

A temporada 2025 começou com Hugo liderando seu clube, o Liebherr Ochsenhausen, na conquista da Copa da Alemanha. O brasileiro foi eleito o Melhor Jogador do Final Four, vencendo os quatro jogos que disputou na semifinal e na decisão, diante dos atuais bicampeões continentais.

Hugo também tornou-se o atleta mais longevo da atualidade no Top 10. O brasileiro está no grupo de forma ininterrupta desde novembro de 2018.

Seu próximo desafio será neste domingo (12), quando defenderá o Ochsenhausen na partida contra o Fulda-Maberzell, pela 13ª rodada da Liga Alemã.