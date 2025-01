Palmeiras fatura mais com vendas do que a meta da vaquinha do Corinthians

O Palmeiras faturou mais em vendas para times da Premiere League na última década do que a meta da vaquinha da Gaviões da Fiel para pagar a dívida do estádio do Corinthians, mostrou o apresentador Eduardo Tironi no UOL News Esporte desta sexta (10).

O Verdão acumula R$ 758 milhões em negociações com clubes ingleses. A meta da vaquinha para quitar a Neo Química Arena é de R$ 700 milhões — dos quais R$ 35 milhões (ou seja, 5%) já foram arrecadados.

Vendas do Palmeiras para Premiere League

Estêvão - R$ 358 milhões

Luís Guilherme - R$ 172 milhões

Gabriel Jesus - R$ 115 milhões

Danilo - R$ 113 milhões

Total - R$ 758 milhões

Na opinião do colunista Julio Gomes, esta realidade é fruto de uma mudança de perfil no Palmeiras na última década. De clube comprador, o Alviverde passou a investir na base e acumular títulos e vendas para o exterior.

O Palmeiras nunca foi um formador, e 11 anos atrás essa história começou a mudar com a contratação do João Paulo Sampaio, que não à toa o Corinthians já tentou levar e o Flamengo já tentou levar mais recentemente, mas ele não sai do Palmeiras.

Ele tem o talão de cheque, o Palmeiras é agressivo no mercado e forma bem jogadores.

Julio Gomes

