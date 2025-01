Paulo Turra diz que Santos não teria caído sob seu comando: 'Comigo não'

Do Zona Mista, do UOL.

A passagem meteórica de Paulo Turra pelo Santos em 2023 fez o técnico de 51 anos refletir. O rebaixamento na temporada poderia ter sido evitado se? ele permanecesse no clube.

Foram apenas 39 dias no comando do Santos e uma vitória em sete jogos disputados. Turra foi demitido pouco mais de um mês no comando do clube e saiu com sentimento de que poderia ter alcançado bons resultados caso tivesse mais tempo no cargo.

Turra alega que o trabalho que estava sendo feito no Peixe era bom e saiu abraçado pelo elenco, que gostaria que ele tivesse continuado até o fim da temporada para salvar a equipe.

Comigo não (rebaixamento). Eu tinha certeza absoluta, convicção e quem me conhece sabe do que eu estou falando e inclusive jogadores quando o Santos caiu, jogadores em conversas comigo, e eu tenho as conversas com eles, afirmaram: "professor, infelizmente nós caímos, mas se o senhor tivesse ficado, nós não iríamos cair". Porque o trabalho que estava sendo feito no Santos era muito bom Paulo Turra, em entrevista ao Zona Mista do Hernan, do UOL.

A gestão de Andres Rueda chegou à marca de trocar de treinador a cada 19 dias, em média. Só no ano do rebaixamento foram quatro ao total, fator que Turra aponta como primordial para que os trabalhos não conseguissem ser desenvolvidos.

Na gestão de três anos que o Santos teve sabe quantos treinadores passaram? Doze. Muita coisa. Será que todos os treinadores foram culpados? Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar, que se eu tivesse permanecido, nós iríamos, no último jogo, permanecer Paulo Turra.

Caso Soteldo

Soteldo, do Santos, em ação contra o Bragantino, pelo Brasileirão Imagem: Rafael Moreira/Agência Estado

Paulo Turra esclareceu a polêmica situação com Soteldo. O técnico ficou marcado por afastar o atacante venezuelano, situação que afirma ter colaborado para o aumento da pressão da torcida e consequentemente sua queda no comando do clube.

O treinador explicou que a ideia partiu da diretoria, e a decisão já estava tomada antes mesmo da sua chegada ao Peixe. Turra garante que Soteldo é uma grande pessoa, mas deixou a desejar no aspecto profissional.

"Eu fui, entre aspas, marcado pelo episódio Soteldo. Eu cheguei lá e afastei o Soteldo. E eu já falei várias vezes isso aí, inclusive depois do episódio, ele é uma grande pessoa, ponto. Profissional deixou a desejar dentro do que eu cheguei lá eu como líder, como treinador, e aí pronto eu afastei ele juntamente com a direção, porque a direção já queria afastar ele e eu simplesmente comuniquei, então fiquei marcado por isso".

'Felipão e Guardiola são os tops do mundo'

Felipão e Paulo Turra, juntos no Palmeiras Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

Fiel escudeiro de Felipão desde 2017, Turra largou a carreira como técnico para acompanhar o treinador campeão do mundo no Guangzhou FC, da China. Desde então, onde um andava, o outro ia junto. A parceria, que se prolongou por Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e Athletico-PR, se encerrou em 2023. O profissional estava decidido a voltar a comandar um clube novamente.

Paulo Turra relembrou o dia a dia com Felipão e as primeiras oportunidades. O ensinamento com o experiente técnico ele leva para a vida, e afirma: apenas dois estão no mesmo nível, o seu mentor e Pep Guardiola.

"Felipão e o Guardiola, cada um dentro do seu tempo, foram os tops do mundo. O Guardiola é o top do mundo. O Felipão, nesse momento de Copa do Mundo e tudo, ele era o top e ainda é. É muito difícil você chegar e estar trabalhando ao lado do Felipão, Murtosa, Pracidelli, que os caras têm uma convivência de 30 anos e você está lá. Eu lá simplesmente estou trabalhando com os caras, e esse que é o mais difícil. O restante, o dia a dia, o engajamento, os treinamentos, o que poderia ser? A princípio que vai ser difícil, mas foi muito tranquilo".

"Ele e o Murtosa me deram autonomia total já no primeiro ano. Eles me jogaram, vai lá e faz. Eu dava treinamentos, só não fazia a programação dos treinamentos, porque quem fazia lá era o Murtosa e o Darlan Schneider, que era o preparador físico. Eles faziam esse planejamento dos treinos, o que ia ser tal dia e apresentava para o Sr. Felipe. A partir de 2018, com a saída do Murtosa, aí eu que comecei a fazer o planejamento de treinamentos, isso até 2022 no Athletico-PR. Apresentava para ele e ele falava 'ok, tá legal, não, vamos mudar essa, vamos mudar aqui' então ele que dava a palavra final".

Rede social demite treinador?

Paulo Turra se apresenta ao Santos Imagem: Divulgação/Santos

Paulo Turra garante: a demissão não foi apenas por conta dos maus resultados, mas principalmente pela pressão da torcida nas redes sociais. O treinador entende que as diversas cobranças dos torcedores fizeram com que o presidente Andres Rueda tomasse a decisão.

"Na opinião dele (Andres Rueda), demite. Não foi por convicção dele ou do comitê de gestão que estava lá, foi por causa das redes sociais. Não me arrependo de nada, tenho certeza absoluta que deixei um clube, um time dentro de campo e não só e não só fora dele também, muito mais organizado".

Paulo Turra conta que chegou ao Santos em um ambiente desorganizado, e tentou mudar a situação ao longo dos seus 39 dias no comando do clube. Mudanças foram feitas e o elenco abraçou as ideias, apesar do curto tempo de time.

"Quando eu cheguei lá, os jogadores não tomavam café pela manhã, não era obrigatório, e também não era obrigatório almoçar lá. Então você treina e vai almoçar em casa, vai almoçar num restaurante aí qualquer, e o Santos do jeito que estava. Vamos fazer o café da manhã. Vocês têm que vir porque os treinamentos são intensos. Nós vamos passar por um período de adaptação aos meus treinamentos, e os meus treinamentos são intensos, são fortes. E também vamos almoçar aqui. Os jogadores abraçaram essa ideia, foram muito profissionais comigo naquele momento, todo o pessoal do CT ali, o staff em si me abraçou. Porém, eu tive 39 dias, após a minha saída tiveram mais dois treinadores e esses dois treinadores também não conseguiram".

Saída inesperada do Athletico

Paulo Turra, do Athletico-PR, durante o jogo contra o Inter Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

Em 2023, Paulo Turra engatava seu grande primeiro trabalho como técnico. O profissional havia conquistado recentemente o campeonato paranaense e tinha caído nas graças da torcida, mas a saída inesperada do então diretor-técnico Felipão para o Atlético-MG trouxe um 'furacão' no Athletico.

Alexandre Mattos, CEO do clube na ocasião, foi o responsável por comunicar o desligamento de Turra do comando do clube, decisão que pegou de surpresa o treinador.

"Segundo o que o CEO daquela época, o Alexandre Matos, me passou numa ligação 30 minutos após o professor (Felipão) ter comunicado para mim que ele estava indo para o Atlético Mineiro, que por achar que eu fazia parte do projeto Felipão, eu também estava fora".

A campanha de Turra chamava atenção no Athletico. O técnico tinha um aproveitamento de 73% no comando da equipe e se via tendo um trabalho longevo. Apesar da surpresa, garante que não houve atrito em sua saída.

"Eu não tenho que argumentar com a minha campanha de 73,2% de aproveitamento. E mesmo se eu não tivesse, se eu não tivesse essa campanha, tivesse 50%, tivesse 40%, eu não estaria no Atlético, mais como treinador, mesmo estando ao lado do professor Felipe. Eu tenho o meu orgulho, eu tenho as minhas convicções. Se o CEO do clube está me ligando pra me desligar do clube por isso, eu prontamente aceitei, agradeci a oportunidade e vida que segue".

