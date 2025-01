Santos faz proposta por meia-atacante que atua na segunda divisão inglesa

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Santos fez uma proposta oficial pelo meia-atacante inglês Josh Windass, do Sheffield Wednesday, da segunda divisão inglesa.

O que aconteceu

Windass já trabalhou com o técnico Pedro Caixinha. O português comandou o atacante no Rangers, da Escócia, em 2017.

Na temporada 2024/2025, ele atuou em 26 jogos. Windass foi titular em 20, e fez 10 gols, além de duas assistências. A informação foi publicada, primeiramente, pelo jornalista Ben Jacobs e confirmada pelo UOL Esporte.

O Santos passa por uma reformulação no elenco. A diretoria busca reforços no mercado e há negociações em andamento, como as de Thaciano (Bahia) e Thiago Maia (Internacional).

Josh Windass tem 30 anos — completa 31 no próximo dia 9. Ele pode atuar como atacante ou como meia mais ofensivo.