Vini Jr. é expulso por agressão em estádio onde sofreu racismo e se revolta

Vini Jr. foi expulso após agredir o goleiro Dimitrievski, do Valencia, durante vitória do Real Madrid por 2 a 1 em jogo do Campeonato Espanhol nesta sexta-feira (3). A partida foi realizada no estádio Mestalla, onde o brasileiro foi alvo de racismo por parte da torcida da casa em 2023.

O que aconteceu

O momento aconteceu no segundo tempo da partida, quando o Real perdia por 1 a 0. Vini Jr. caiu em lance na área e levou um 'tapinha' nas costas de Dimitrievski. Ele não gostou, levantou e deu um empurrão no rosto do goleiro.

O árbitro não viu o lance em campo, mas foi chamado pelo VAR. Ele foi ao monitor enquanto uma breve confusão se formava em campo, revisou a agressão e expulsou o brasileiro.

Vini Jr. foi à loucura. O camisa 7 reclamou veementemente e chegou até a tentar partir para cima do árbitro. Ele foi contido pelos companheiros de Real Madrid.

O camisa 7 voltou a ser alvo de racismo. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram torcedores gritando "macaco" [mono, em espanhol] em direção ao brasileiro após a expulsão.

O brasileiro foi provocado pela torcida do Valencia e havia devolvido. Ele foi vaiado todas as vezes em que tocou na bola, e a torcida comemorou cada desarme de algum defensor em lances envolvendo o camisa 7. O atleta respondeu fazendo um número 2 com os dedos da mão, em referência à luta do Valencia contra a queda para a segunda divisão.

Novo episódio no Mestalla

O estádio Mestalla voltou a ser palco de mais um episódio com Vini Jr. nos holofotes. Em maio de 2023, ele foi alvo de racismo por parte dos torcedores do Valencia. Ele foi chamado de "macaco" durante jogo pelo Campeonato Espanhol.

Vini Jr. também foi expulso naquela ocasião. Ele se envolveu em uma confusão com o goleiro Mamardashvili e recebeu o cartão vermelho.

O caso foi mais um de racismo contra o brasileiro na Espanha, mas foi o mais emblemático. Três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão pelo acontecido e proibidos de entrar em estádios de futebol por dois anos.

O caso fez Vini Jr. virar uma espécie de "vilão" em Valencia. O brasileiro é alvo de xingamento por parte dos torcedores nos jogos entre Real e Valencia. Até a imprensa, com o jornal Superdeporte, tem o atleta como um "inimigo".

Real vira após expulsão e vence

O Real Madrid superou a expulsão de Vini Jr. e venceu o Valencia por 2 a 1, de virada, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid começou o jogo melhor, mas viu o Valencia ser eficiente no primeiro tempo. Fora de casa, os Merengues começaram o jogo empurrando o adversário para o campo de defesa, mas viram os mandantes levarem muito perigo quando as respostas vieram. Em uma delas, Courtois até fez milagre, mas Hugo Duro abriu o placar.

O segundo tempo teve pressão constante e virada do Real Madrid. O time visitante voltou ainda mais perigoso e teve pênalti desperdiçado por Bellingham e gol anulado de Mbappé antes da expulsão de Vini. Após o vermelho, o Real empatou com Modric e conseguiu a virada com gol de Bellingham após erro da defesa do Valencia.

O Real Madrid chegou aos 43 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol. O Valencia segue com 12 e ocupa a penúltima colocação.