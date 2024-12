Gabriel Menino dá adeus ao Palmeiras e fica perto de anúncio no Atlético-MG

Do UOL, no Rio de Janeiro

O volante Gabriel Menino se despediu do Palmeiras nesta terça-feira (31).

O jogador publicou um texto nas redes sociais, confirmando que deixará o clube no qual foi revelado.

Gabriel Menino está próximo de ser anunciado pelo Atlético-MG, em uma via aberta pela negociação de Paulinho — já anunciado pelo Palmeiras.

O que Gabriel Menino disse

"Chegou a hora de dizer adeus e de agradecer ao clube que foi minha casa nos últimos 8 anos.

Com a camisa do Verdão, vivi meu sonho de menino no futebol e construí lembranças que serão impossíveis de esquecer. Gols importantes, títulos históricos, convocações pra Seleção, grandes amigos, uma torcida apaixonada... Não dá pra colocar todas as memórias em palavras, mas é certo que eu sempre vou guardar todos esses momentos no meu coração. Para a vida toda!

Saio com o coração cheio de gratidão por tudo o que vivemos e com a satisfação por ter feito parte de uma das gerações mais importantes na história do clube.

Obrigado, Palmeiras, por me moldar como jogador e como homem. Eternamente Cria da Academia. Foi uma honra".