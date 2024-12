Alvo do Palmeiras, Andreas dá assistência em empate do Fulham no Inglês

Na mira do Palmeiras, Andreas Pereira foi um dos destaques do empate entre Fulham e Bournemouth por 2 a 2, neste domingo (29), pela 19ª rodada do Campeonato Inglês.

O que aconteceu

Andreas deu a assistência para Raul Jiménez abrir o placar para o Fulham. O brasileiro acertou um cruzamento de escanteio com precisão na cabeça do atacante mexicano aos 39 minutos do primeiro tempo.

Outro brasileiro deixou tudo igual para o Bournemouth. Evanilson, ex-Fluminense, igualou o placar logo nos primeiros minutos do segundo tempo.

Andreas cansou na metade da etapa final e foi substituído por Cairney. Com o brasileiro no banco, o Fulham voltou à frente no placar com gol de Wilson, mas Outtara, aos 43 minutos, deixou tudo igual de novo e fechou o placar.

Palmeiras sonha com Andreas Pereira

O Palmeiras enviou uma proposta de 18 milhões de euros (R$ 116 milhões) ao Fulham por Andreas Pereira. O clube inglês, no entanto, ainda não respondeu à oferta.

O UOL apurou que, em um primeiro momento, o Fulham não tem interesse em negociar Andreas por menos de 25 milhões de euros (R$ 161 milhões), ainda mais no meio da temporada europeia.

Titular do Fulham, Andreas Pereira participou de 17 jogos nesta temporada, marcou dois gols e deu uma assistência.