Possível contratação de Rafael Leão é debatida no Barcelona

A contratação de Rafael Leão no Barcelona ainda é bastante debatida. De acordo com o jornal Marca, o presidente Joan Laporta vê a chegada do jogador do Milan com bons olhos, diferentemente do treinador Hansi Flick e de outros membros da direção esportiva.

Hansi Flick e estes membros entendem que Rafael Leão é um bom jogador, mas a atitude que ele tem tido nos últimos meses, com grandes conflitos com o treinador Paulo Fonseca, que chegou ao Milan nesta temporada, não é positiva.

Outro fator que pode afastar o Barcelona de Rafael Leão é seu valor de mercado. Atualmente, o atacante português é avaliado em mais de 75 milhões de euros (R$ 483 milhões), o que traria um problema para o clube, que vem sofrendo com o Fair Play financeiro nas últimas temporadas.

Outro nome no radar do Barcelona é o de Nico WIlliams, atacante que foi um dos destaques da Espanha na Eurocopa. Este jogador, no entanto, pode custar ainda mais caro e deve ser mais disputado no mercado da bola.

Rafael Leão estará à disposição do Milan para a próxima partida da equipe, contra a Roma, no domingo, ás 16h45 (de Brasília), pelo Campeonato Italiano.