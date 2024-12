Título de João Fonseca no Next Gen ATP Finals repercute no mundo do tênis

João Fonseca é a próxima joia do Brasil no tênis. Neste domingo, o brasileiro conquistou o importante torneio do Next Gen ATP Finals, competição que reúne os melhores tenistas até 21 anos. Nomes como Jannik Sinner e Carlos Alcaraz já se sagraram campeões da disputa.

A conquista de Fonseca fez com que grandes nomes do tênis brasileiro se empolgassem com a promessa de 18 anos. Três vezes campeão de torneios da ATP, Fernando Meligeni espera "mais um grande jogador".

