UFC 314: Jean Silva questiona saúde mental de rival que defendeu Hitler

Jean Silva parece demonstrar muita confiança para o seu duelo contra Bryce Mitchell no UFC 314, neste sábado (12). O brasileiro falou sobre a crescente rivalidade entre eles, mas sem demonstrar raiva ou rancor. Pelo contrário, 'Lord' se mostrou mais confuso com algumas das atitudes do rival, principalmente no que diz respeito às suas crenças. O lutador não entende como o americano, que se apresenta como uma pessoa devota e religiosa, pode se envolver em declarações tão polêmicas, como quando fez comentários antissemitas e defendeu Adolf Hitler.

Porém, mesmo com as declarações polêmicas de Mitchell, Jean demonstrou que não está levando as provocações para o lado pessoal. Recentemente, o americano acusou Silva de "possessão demoníaca", algo que, para o atleta da 'Fighting Nerds', é só mais uma tentativa de jogar polêmicas na mídia. Em entrevista à reportagem da Ag Fight, o catarinense chegou a esboçar uma preocupação com a saúde mental de 'Thug Nasty', como seu oponente é conhecido.

"O cara (Bryce Mitchell) pode falar de mim, da minha mãe, da minha mulher ou pode me xingar. Ele só tem que aparecer no dia da luta. Vou levar para o pessoal se ele não aparecer lá. Aí, depois, complica para ele. Vou até a academia dele se for necessário. Mas sei que ele é um cara durão, um caipira maluco e sei que ele vai aparecer, então não levo para o lado pessoal. O que não me machuca, mas me deixa confuso é que esse cara deve sofrer literalmente. Deve ter alguns problemas emocionais dentro dele. Porque você falar de Jesus, de Deus e ser tão devoto quanto ele é, e vestir uma camiseta onde tem Jesus e algumas armas apontadas para cima, não consigo entender", ponderou Silva, antes de citar o episódio envolvendo Hitler.

"Eu sei que ele falou que não apoia o que o bigodinho (Hitler) fez. Agora voltou atrás de novo. Disse que ele tem linhagem de não sei o que. Fico pensando como pode. Ele tem uma família linda, uma esposa que, pelo jeito, corre do lado dele. Eu não consigo entender. Às vezes eu fico até preocupado, para ser sincero. Até soube que o UFC levou ele lá no PI (Instituto de Performance do UFC) para ele fazer algumas sessões com um psiquiatra. Porque não é normal. Eu, de coração, espero que ele esteja vendendo só, porque isso ajuda bastante. Se não for venda, ele sofre de cabeça e talvez isso aí até seja culpa do Josh Emmett que 'jambrolhou' a cabeça dele", completou Lord.

Entenda a polêmica

Durante o episódio inaugural do seu podcast 'ArkanSanity Podcast', no canal 'Bryce "Thugnasty" Mitchell', do 'Youtube', Mitchell saiu em defesa de Hitler e tentou justificar suas ações contra os judeus no Holocausto. Em meio a falas antissemitas e elogios ao nazista, o lutador americano chegou a classificar o sanguinário ditador como "uma boa pessoa". A conduta obviamente gerou uma série de críticas dos fãs, que 'elegeram' Jean Silva como o atleta para enfrentar Bryce e, possivelmente, ensinar uma lição oa wrestler no UFC 314.

