Palmeiras pega o Ceará e Corinthians encara Novorizontino na 3ª fase da Copa do Brasil; veja duelos

A CBF definiu nesta quarta-feira os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Os duelos foram definidos após sorteio realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Tetracampeão da Copa do Brasil, o Palmeiras terá como adversário o Ceará, único clube da Série A do Campeonato Brasileiro do pote 2. O Corinthians, tricampeão, travará embate paulista contra o Novorizontino.

O Santos inicia a trajetória em busca do segundo título na competição contra o CRB. Já o São Paulo, campeão em 2023, irá enfrentar o Náutico.

? AGORA É PRA VALER! Os 16 confrontos da terceira fase da #CopaBetanodoBrasil estão definidos! E aí... seu time deu sorte ou vai ter que suar sangue? ? Daqui a pouco tem o sorteio dos mandos e a brincadeira vai ficar ainda melhor! ? #SorteioCopaDoBrasil ?? pic.twitter.com/lPOnSJaaZp ? Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) April 9, 2025

Atual campeão, o Flamengo terá o Botafogo-PB como adversário. Botafogo, Fluminense e Vasco enfrentarão Capital-DF, Aparecidense e Operário-PR, respectivamente.

Os jogos de ida e volta estão previstos para os dias 30 de abril e 21 de maio, respectivamente. Depois da definição dos classificados, ocorrerá um novo sorteio para determinar os duelos das oitavas de finais.

Confira todos os duelos da terceira fase da Copa do Brasil (times em negrito decidem em casa)

Vasco x Operário-PR



Fluminense x Aparecidense



Bahia x Paysandu



Botafogo x Capital-DF



Internacional x Maracanã-CE



Fortaleza x Retrô



Athletico-PR x Brusque



Palmeiras x Ceará



Atlético-MG x Maringá



Flamengo x Botafogo-PB



São Paulo x Náutico



Cruzeiro x Vila Nova



Santos x CRB



Corinthians x Novorizontino



RB Bragantino x Criciúma



Grêmio x CSA