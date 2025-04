São Paulo recebe visita de Rafinha antes de duelo pela Libertadores

Nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar o Alianza Lima, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A novidade foi a presença de Rafinha, ex-atleta e campeão pelo clube paulista.

Contratado em 2022 junto ao Grêmio, Rafinha soma 117 partidas disputadas com a camisa do São Paulo, nas quais marcou um gol, distribuiu cinco assistências e conquistou dois títulos: Copa do Brasil (2023) e Supercopa do Brasil (2024).

Ele se despediu do São Paulo no final de 2024, após não renovar seu contrato, e se juntou ao Coritiba, clube que o revelou para o futebol. Pelo Coxa, Rafinha atuou em dez jogos (nove pelo Campeonato Paranaense e um pela Copa do Brasil) antes de anunciar sua aposentadoria em março deste ano.

Ao todo, são 25 troféus erguidos, dentre eles uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes, ambos pelo Bayern de Munique, onde atuou por oito temporadas.

No futebol brasileiro, além dos títulos com o Tricolor, venceu também uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, um Campeonato Brasileiro e uma Supercopa do Brasil, todos pelo Flamengo.

Em busca de assumir a liderança do Grupo D da Libertadores, o São Paulo volta aos gramados nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). O Tricolor aparece na segunda colocação do Grupo D, com três pontos. Caso derrote o Alianza por três gols de diferença, a equipe comandada por Zubeldía assume a ponta da chave.