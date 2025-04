Onde vai passar Nacional x Bahia pela Libertadores? Como assistir ao vivo

O Bahia visita o Nacional hoje, às 19h (de Brasília), no Parque Central, em Montevidéu, pela 2ª rodada da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Bahia iniciou a Libertadores com um empate. Em casa, o Tricolor acabou empatando em 1 a 1 com o Internacional.

A equipe de Rogério Ceni vem de um empate também no Brasileirão. Na Vila Belmiro, o Bahia ficou no 2 a 2 com o Santos.

Já o Nacional começou a competição com derrota. A equipe visitou o Atlético Nacional, na Colômbia, e foi superada por 3 a 0.

Nacional x Bahia -- Copa Libertadores 2025