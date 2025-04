Atlético-MG encerra preparação para enfrentar o Iquique na Sul-Americana

Na manhã desta quarta-feira, o Atlético-MG encerrou a preparação para enfrentar o Deportes Iquique, do Chile, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Os jogadores realizaram um treino técnico/tático no campo 1 do CT e, em seguida, seguiram com atividades de finalização e bola parada.

Tudo pronto para a batalha de amanhã, pela @Sudamericana! ????? pic.twitter.com/26mVfo9pd0 ? Atlético (@Atletico) April 9, 2025

Com um edema na região posterior da coxa direita, Igor Rabello realizou um trabalho de fisioterapia. O zagueiro ainda correu e fez uma preparação física separado dos demais atletas.

No departamento médico, Cadu (joelho direito), Caio Maia (joelho direito) e Brahian Palacios (coxa esquerda) seguem no tratamento das lesões na fisioterapia.

A partida do Atlético-MG contra o Deportes Iquique está marcada para acontecer às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Mineirão. A torcida não estará presente no estádio, por conta de uma punição da Conmebol pelo uso de sinalizadores na semifinal da última edição da Libertadores.