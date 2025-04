Qual o duelo mais difícil da 3ª fase da Copa do Brasil? PVC e Hernan cravam

Qual o confronto mais complicado da terceira fase da Copa do Brasil, cuja tabela foi definida nesta quarta? No De Primeira, os colunistas Paulo Vinícius Coelho e André Hernan debateram a questão.

Os jogos de ida acontecem no dia 30 de abril, e as partidas de volta estão marcadas para 21 de maio. Confira abaixo todos os confrontos.

Hernan: Palmeiras tem confronto mais difícil

O confronto mais difícil é o do Palmeiras contra o Ceará — um duelo de Série A muito interessante.

Temos confrontos interessantes tipo Santos x CSA e São Paulo x Náutico -- o Náutico é um time que está melhorando. E os times do Rio de Janeiro estão mais tranquilos.

André Hernan

PVC: Operário é campeão paranaense e será difícil para o Vasco

Fora Palmeiras e Ceará, que é o confronto mais difícil, Vasco x Operário também é um confronto difícil.

É o Vasco contra o campeão paranaense. Se fosse o Athletico, o Coritiba, a gente ia olhar de um jeito diferente. O Operário é um time difícil, se fortaleceu muito nos últimos e vai ser um adversário difícil para o Vasco, que não está num momento seguro. São os mais complicados.

Paulo Vinícius Coelho

Veja os jogos da 3ª fase da Copa do Brasil

Operário x Vasco

Fluminense x Aparecidense

Paysandu x Bahia

Botafogo x Capital-DF

Internacional x Maracanã-CE

Retrô-PE x Fortaleza

Brusque x Athletico

Ceará x Palmeiras

Maringá-PR x Atlético-MG

Botafogo-PB x Flamengo

São Paulo x Náutico

Cruzeiro x Vila Nova

Santos x CRB-AL

Novorizontino x Corinthians

Criciúma x Red Bull Bragantino

CSA x Grêmio

* Os times da esquerda serão mandantes no jogo de ida.

