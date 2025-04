Corinthians tem logística dos 'sonhos' e freguês estadual na Copa do Brasil

O Corinthians vai encarar o Novorizontino pela 3ª fase da Copa do Brasil, com a que será a melhor logística possível entre as opções do sorteio da CBF.

O que aconteceu

O Timão não terá que viajar para fora do Estado de São Paulo para enfrentar o próximo adversário da Copa do Brasil. O time do Novorizontino fica sediado na cidade de Novo Horizonte, a 398 km da capital paulista. O embate de ida está programado para acontecer no dia 30 de abril.

Na mesma semana do confronto, a equipe comandada por Ramón Díaz terá viagem para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, o que fará o elenco ter duas viagens num espaço de 4 dias. O desgaste será reduzido por conta da

O retrospecto da equipe alvinegra contra o Tigre do Vale é positivo. São 28 confrontos no histórico, com 14 vitórias, 7 empates e 7 derrotas.

No encontro mais recente, o Corinthians venceu mais uma vez o "freguês estadual" por 1 a 0, com escalação reserva. Em 2024, em má fase, o Alvinegro paulista perdeu por 3 a 1 na casa do adversário. O jogo marcou a demissão do técnico Mano Menezes à época.