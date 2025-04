Memphis joga? PVC e Hernan debatem dúvidas do Corinthians contra Palmeiras

O Corinthians tem algumas dúvidas para o clássico contra o Palmeiras no fim de semana pelo Brasileirão.

No De Primeira, os colunistas Paulo Vinícius Coelho e André Hernan detalharam a situação de Memphis Depay e demais atletas com problemas físicos no Timão.

Ontem, o Hugo estava fora. O Memphis tinha o tornozelo inchado e não tinha condição de jogar. O Angileri tem uma lesão na coxa e não tinha condição de jogar. O Garro está fazendo tratamento médico em Madri e não tinha condição de jogar. O Gustavo Henrique tem lesão e não tinha condição de jogar.

Desses cinco, o Corinthians está tentando recuperar para sábado contra o Palmeiras o Memphis, que é dúvida, e o Gustavo Henrique, que é dúvida. O Angileri dificilmente joga.

Paulo Vinícius Coelho

Hernan acrescentou que Coronado, que é o reserva imediato de Garro, também é dúvida para o clássico.

Segundo o colunista, o Corinthians trata com reticência os demais nomes.

Memphis e Coronado a gente pode tratar como dúvida que o Corinthians tem. Pode ser que eles apareçam em campo.

Fica mais difícil imaginar Hugo Souza, Gustavo Henrique e Angileri. E o Garro, esquece — ele vai voltar essa semana da Espanha e ainda vai ter todo o processo de recuperação pós-tratamento.

Então, o Corinthians vai tentar ter o Memphis e o Coronado para fortalecer esses jogadores que não jogaram os 90 minutos na Sul-Americana e ter um time competitivo no Brasileirão.

André Hernan

