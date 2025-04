Decisivo pelo Vasco, Vegetti é o artilheiro entre os clubes da Série A em 2025

O atacante Pablo Vegetti tem se destacado no Vasco da Gama. Aos 36 anos, o jogador é um dos principais goleadores desde a sua chegada ao Cruzmaltino, em 2023. O argentino é o artilheiro entre os clubes da Série A na atual temporada, com 11 gols.

O jogador precisa de apenas 3,4 finalizações para marcar um tento e tem alto aproveitamento no jogo pelo alto, com 58 duelos aéreos vencidos nas 16 partidas que disputou. Além disso, é o líder em participação de gols no futebol brasileiro, com 11 bolas na rede e duas assistências, de acordo com os dados do Sofascore.

Além dos números, Vegetti é decisivo no Vasco. Ele foi o responsável pela vitória na segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, contra o Puerto Cabello. Em dois jogos no torneio, o argentino marcou três vezes e é o artilheiro da competição. Em 2025, o atacante foi o maior marcador do Campeonato Carioca.

? Pablo Vegetti é o jogador da Série A com mais gols, participações em gols e duelos aéreos ganhos em 2025! ?????? ? 16 jogos

? 11 gols (!)

? 2 assistências

? 13 participações em gols (!)

? 104 mins p/ participar de gol (!)

? 3.4 finalizações p/ marcar (!)

? 58 duelos... pic.twitter.com/wIjHodSudu ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 9, 2025

Apesar de contar com o artilheiro do futebol brasileiro, a torcida do Vasco não está feliz com o desempenho da equipe. Após a vitória contra o Puerto Cabello, vaias foram ouvidas em São Januário, em protesto ao trabalho de Fábio Carille.

Mesmo sob pressão, Fábio Carille continua a preparação no comando do Vasco. O time carioca volta a campo neste sábado, às 21h (de Brasília), quando recebe o Sport, em São Januário, pela terceira rodada do Brasileirão. Atualmente, a equipe ocupa a 11ª posição, com três pontos.

Na Copa Sul-Americana, o Vasco lidera o Grupo G, com quatro pontos. Pelo torneio continental, o clube volta a jogar no dia 22 de abril, às 21h30, quando recebe o Lanús, em São Januário.