Adversário do São Paulo tem irmão de goleiro da seleção e cria do Fla

O São Paulo enfrentará o Náutico do goleiro Muriel e do atacante Bruno Mezenga na terceira fase da Copa do Brasil.

O que aconteceu

O sorteio da Copa do Brasil colocou São Paulo e Náutico frente a frente. A ordem dos mandos de campo ainda não foi definida.

O Náutico está na Série C do Brasileirão e não chegou nem na semifinal do Campeonato Pernambucano.

O time do técnico Marquinhos Santos tem o goleiro Muriel, irmão de Alisson, do Liverpool, e Bruno Mezenga, atacante cria do Flamengo. Muriel está com 38 anos.

A terceira fase ocorrerá nas semanas dos dias 30 de abril e 21 de maio. Os duelos ocorrerão em ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a decisão irá para os pênaltis.