Brasil treina com equipe completa para estreia na Billie Jean King Cup

Nesta quinta e sexta-feira, as cinco atletas do Time Brasil BRB irão disputar os Qualifiers da Billie Jean King Cup em Ostrava, na República Tcheca. A partir das 10h (de Brasília) começam os confrontos, primeiro contra a anfitriã e, em seguida, com a Espanha.

As tenistas Bia Haddad, número 17 no ranking da WTA, Laura Pigossi (#182), Luiza Fullana (#544), Luisa Stefani (número 38 do ranking de duplas da WTA) e Ana Candiotto (#376) formam a equipe brasileira que busca uma vaga nas finais da competição.

Pigossi foi a última atleta a chegar em Ostrava, após o vice-campeonato nas duplas do WTA 250 de Bogotá, na Colômbia. Mesmo com pouco tempo na quadra do torneio, ela afirmou que o entrosamento com a equipe ajuda na adaptação para os jogos da semana.

"A gente tem um objetivo em comum e sabemos que jogamos por algo muito maior do que nós mesmas. É pelo Brasil. Como nos conhecemos há um bom tempo, conseguimos nos entender com um simples olhar e isso faz toda a diferença na preparação", disse.

Tem medalhista olímpica na área! Laura Pigossi chegou à Ostrava, após o vice-campeonato nas duplas do WTA 250 de Bogotá, e já treinou com tudo para chegar arrasando no confronto ? Green Filmes/CBT pic.twitter.com/vDfmd3xV6H ? CBT (@cbtenis) April 9, 2025

Essa união das atletas também foi destacada por Luiz Peniza, capitão do Time Brasil BRB. Segundo o treinador, as tenistas crescem individualmente quando o grupo está reunido.

"A equipe do Brasil sempre se fortalece quando elas estão juntas. Acho que esse é o espírito que estamos buscando na BJKC e, por isso, temos a possibilidade real de classificar para as finais em Shenzhen (China)", completou Peniza.

Nesta edição, a Billie Jean King Cup estreia um novo formato para se igualar a Copa Davis, competição masculina. Assim, os Qualifiers serão disputados em seis grupos, com três equipes cada. As primeiras colocadas se classificam para Shenzhen, onde se juntam à Itália, atual campeã, e à China, anfitriã da competição. As finais estão marcadas para acontecer em novembro.

Cada duelo na fase de grupo terá apenas três jogos, sendo as duas primeiras de simples e a terceira de duplas. Esta última acontecerá independente se o confronto já estiver definido.