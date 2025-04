Lei do ex? Fla enfrenta Botafogo-PB na Copa do Brasil e revê 'Ceifador'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo vai enfrentar o Botafogo-PB na Copa do Brasil. O Belo tem no elenco um velho conhecido da torcida rubro-negra: o atacante Henrique Dourado. O "Ceifador" defendeu o time da Gávea entre 2018 e 2019. O mando do primeiro jogo será do time da Paraíba, enquanto os cariocas decidem em casa.

Atual campeão do torneio, a equipe rubro-negra vai iniciar a trajetória na competição nesta terceira fase. O sorteio dos confrontos aconteceu na tarde de hoje (9), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O elenco tem o atacante Henrique Dourado. Ele chegou ao Flamengo para a temporada de 2018 e chegou a iniciar o ano de 2019, antes de ir para o Henan Jianye, da China. De lá para cá, o jogador defendeu clubes como Cianorte, Cruzeiro, Chapecoense e Portuguesa

O Botafogo-PB vai contar com um nome conhecido à beira do gramado. O técnico Antônio Carlos Zago foi anunciado recentemente como novo comandante do time.

O "Belo" começou na Copa do Brasil na primeira fase. A equipe eliminou Portuguesa e Concórdia na competição até aqui.

O duelo será em sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a disputa irá para os pênaltis. Nas duas fases iniciais, os confrontos foram decididos em partidas únicas.

As equipes vão receber R$ 2.315.250 pela participação na terceira fase da Copa do Brasil. Caso avance, às oitavas de final, a premiação é de R$ 3.638.250.

Veja os jogos da 3ª fase da Copa do Brasil

Vasco x Operário-PR

Fluminense x Aparecidense

Bahia x Paysandu

Botafogo x Capital-DF

Internacional x Maracanã-CE

Fortaleza x Retrô-PE

Athletico x Brusque

Palmeiras x Ceará

Atlético-MG x Maringá-PR

Flamengo x Botafogo-PB

São Paulo x Náutico

Cruzeiro x Vila Nova

Santos x CRB-AL

Corinthians x Novorizontino

Red Bull Bragantino x Criciúma

Grêmio x CSA