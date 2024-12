Rodri bate Vinicius Jr em eleição de melhor do mundo de jornal inglês

O jornal inglês The Guardian coroou Rodri, do Manchester City, como melhor jogador do mundo em 2024. Vinicius Jr, do Real Madrid, ficou na segunda colocação e Erling Haaland, do City, completou o pódio. O veículo elegeu os 100 melhores jogadores do ano e ouviu 197 pessoas ligadas ao futebol.

O que aconteceu

Vinicius teve 7,427 pontos, contra 7,495 de Rodri. O atacante do Real Madrid não entrou no top-40 de três jurados, enquanto o meia do City "foi esquecido" por dois.

92 jurados votaram no meio-campista como melhor do mundo, contra 72 votos para o atacante brasileiro. O corpo de jurados contou com 23 ex-jogadores — como Bebeto e Casagrande — sete treinadores e 171 jornalistas.

O top-100 do jornal inglês ainda contou com outros seis brasileiros: Raphinha (25º), Rodrygo (31º), Ederson (50º), Gabriel Magalhães (57º), Alisson (79ª) e Savinho (94º).

Messi ficou na 27ª posição, Cristiano Ronaldo foi o 42º e James Rodríguez o 77º. Marcel Sabitzer, do Borussia Dortmund, foi o último colocado.

Os juízes receberam uma lista com mais 450 nomes e deveriam montar o seu top-40. O primeiro colocado de cada jurado recebeu 40 pontos, o segundo, 39 e assim sucessivamente. O 40º lugar recebe apenas um ponto.

Veja o top-100 do The Guardian