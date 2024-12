Facundo Torres diz estar ansioso para jogar no futebol brasileiro: 'Palmeiras é muito grande'

Primeiro reforço para a temporada 2025, o atacante Facundo Torres chega para aumentar a disputa por posições no ataque do Palmeiras. Vindo do Orlando City, dos Estados Unidos, o jogador afirmou o que espera conquistar no futebol brasileiro.

"Creio que a grandeza do Palmeiras fala por si só. É um clube muito grande a nível mundial e é por isso que estou aqui. Chego em busca de glórias, que esse clube tem muitíssimas, e tomara que eu faça parte disso também. Para mim, é um orgulho um clube tão grande como o Palmeiras me contratar", afirmou o atacante de 24 anos.

O jogador aproveitou a sua chegada para conhecer a estrutura do clube e ficou impressionado com a condição de trabalho que a agremiação oferece. "É de nível mundial. Pude conhecer um pouco e a verdade é que não falta nada para trabalhar. Aqui, o jogador tem tudo à disposição para colocar em prática o máximo nível no campo. Estou com a ambição de conquistar coisas grandes", comentou.

Por fim, o atleta disse estar à disposição do treinador Abel Ferreira para atuar onde ele precisar. Na entrevista, ele apresentou as suas características e prometeu muita dedicação à torcida nesta nova fase da sua carreira.

"Eu gosto de mobilidade, não sou um jogador que fica preso só em um lado, minha característica é a movimentação. Sou um jogador sério dentro de campo, com muita responsabilidade, tentando criar jogadas com habilidade", afirmou Facundo que disse ser fã de Neymar.

Em sua recente temporada pelo Orlando, ele disputou 44 partidas, fez 20 gols e deu seis assistências. Ele ostenta o título de maior artilheiro da história da equipe da Flórida com 47 bolas na rede em 121 partidas.