Ainda sem técnico, Grêmio anuncia novo preparador físico

O Grêmio anunciou, na noite desta quinta-feira, Rogerio Dias como seu novo preparador físico para 2025. O profissional retorna ao clube após cinco anos.

Rogerio teve grande parte de sua carreira construída no Grêmio, desde as categorias de base. Se tornou auxiliar de preparação física da equipe principal em 2011, assumindo a liderança do setor quatro anos depois. Ele ficou no Tricolor Gaúcho até 2020.

Rogerio Dias é o novo preparador físico do Tricolor! Com uma carreira vitoriosa dentro do Clube, o profissional retorna à comissão gremista após cinco anos e já participa do planejamento da pré-temporada.

No currículo, também tem passagens por Bahia e Santos, além de convocações para trabalhar na Seleção Brasileira em 2017 e 2019. Seu último clube foi o Al Riyadh, da Arábia Saudita, em 2023.

Antes de Rogerio Dias, a preparação física era comandada por Mário Pereira, que foi desligado do clube com a saída de Renato Portaluppi. O auxiliar Gabriel Alves também não faz mais parte da comissão técnica.

O novo preparador físico já planeja a pré-temporada do Grêmio mesmo sem a definição do técnico. O nome mais próximo é o de Pedro Caixinha, que estava no Red Bull Bragantino.