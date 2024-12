RB Bragantino confirma saída do meio campista Raul

O RB Bragantino anunciou nesta terça-feira que não irá renovar com o meio campista Raul, que tem contrato até o final do ano. O atleta de 33 anos se despede do Massa Bruta após quatro temporadas.

"Saio com o sentimento de dever cumprido. Gratidão ao clube, a todos os funcionários. Agradeço o carinho durante os quatro anos e o clube em si, que me fez crescer como pessoa e profissionalmente. Tive momentos bons e outros difíceis, mas faz parte da profissão. Espero ter deixado algo positivo. Agradeço também aos torcedores, à cidade de Bragança por todo carinho que sempre teve comigo. Esperava ter conquistado títulos, infelizmente, não consegui, mas saio com a sensação de que fiz o meu melhor, pelos meus companheiros e toda direção", disse Raul, em nota divulgada pelo RB Bragantino.

????????, ????! ???? Foram 4 anos e 133 partidas de entrega total ao Massa Bruta dentro de campo. ?? Boa sorte no seu próximo desafio! ?#RedBullBragantino #ObrigadoRaul pic.twitter.com/9ii3r2ayni ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) December 17, 2024

O meia foi contratado pelo Massa Bruta em 2020, após defender o Vasco durante dois anos. Em 2024, Raul marcou um gol e deu duas assistências em 41 partidas. Ao todo, ele soma 133 jogos com a camisa do RB Bragantino, com três tentos e sete assistências.

A trajetória do jogador na equipe paulista foi marcada lesões graves no joelho. Durante o período no clube, o Raul conquistou o vice-campeonato da Sul-Americana, além da classificação à Libertadores de 2022.

16º colocado no Campeonato Brasileiro, o RB Bragantino se prepara para a próxima temporada. Em 2025, o Massa Bruta jogará o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.