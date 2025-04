São Paulo: Luiz Gustavo é internado com tromboembolismo pulmonar

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O volante Luiz Gustavo, do São Paulo, foi internado devido a um tromboembolismo pulmonar, "quadro grave onde há o bloqueio de uma artéria por coágulo que pode provocar dor no peito e falta de ar", de acordo com definição do site do Hospital Albert Einstein.

O que aconteceu

O jogador se queixou de dores na região torácica na chegada ao CT, neste sábado. Ele foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein, onde passou por exames de imagem.

O São Paulo, em comunicado, informou que o jogador permanecerá internado "para observação e tratamento". Desta forma, Luiz Gustavo será desfalque contra o Atlético-MG, amanhã, pelo Brasileiro.

O elenco se encaminhou ao aeroporto logo após o treino. O grupo embarca no período da tarde para Belo Horizonte.

Zubeldía comandou uma atividade tática posicional, com orientações defensivas e ofensivas. Os demais atletas fizeram um trabalho de posse de bola seguido de um jogo em espaço curto.

Veja comunicado do São Paulo

"Após se queixar de dores na região torácica na chegada ao CT, o volante Luiz Gustavo foi avaliado pelo departamento médico do clube e imediatamente encaminhado para o Hospital Albert Einstein, onde passou por exames de imagem que verificaram a existência de um tromboembolismo pulmonar.



O atleta encontra-se internado para observação e tratamento, e permanecerá assim pelos próximos dias, até novas avaliações".