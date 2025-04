Marcos Rocha inicia transição, e Palmeiras encerra preparação para enfrentar o Sport pelo Brasileiro

Neste sábado, na Academia de Futebol, o Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar o Sport, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 18h30 (de Brasília). A novidade foi o lateral direito Marcos Rocha, que iniciou transição após se recuperar de lesão.

O elenco foi aos gramados sob o comando de Abel Ferreira e realizou atividade tática com ênfase em simulações e dinâmicas de jogo. Posteriormente, alguns dos atletas trabalharam lançamentos em profundidade, faltas e pênaltis.

Marcos Rocha, recuperado de uma lesão na coxa esquerda, começou o trabalho de transição física com o Núcleo de Saúde e Performance. Assim como na última sexta, os meio-campistas Aníbal Moreno e Raphael Veiga participaram normalmente das atividades.

Por outro lado, o meio-campista Mauricio, ainda em transição física após se recuperar de cirurgia no ombro direito, é dúvida. Seguem como baixas Mayke (lesão na coxa esquerda), o próprio Marcos Rocha (lesão na coxa esquerda), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita)

Desta forma, o Palmeiras deve entrar em campo para encarar o Sport com: Weverton; Giay, Micael, Gustavo Gómez e Piquerez; Lucas Evangelista, Emiliano Martínez e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Palmeiras e Sport se enfrentaram pela última vez em outubro de 2021. Na oportunidade, o Verdão venceu por 2 a 1, com gols de Felipe Melo e Luiz Adriano, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ambas as equipes tiveram compromissos no meio da semana. O Palmeiras venceu o Sporting Cristal, por 3 a 2, em Lima, no Peru, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, na quinta-feira. Estêvão, Piquerez e Richard Ríos anotaram os gols alviverde. O Sport, por sua vez, faturou o Campeonato Pernambucano ao bater o Retrô nos pênaltis, na quarta-feira.