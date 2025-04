Goleiro do Valencia diz que fez aposta com Vini Jr em pênalti defendido

O goleiro Mamardashvili, do Valencia, revelou que apostou 50 euros (R$ 318) no pênalti defendido por ele durante a vitória da sua equipe sobre o Real Madrid por 2 a 1, neste sábado.

O que aconteceu

Mamardashvili revelou a aposta ao deixar o Santiago Bernabéu. O goleiro contou que foi ele mesmo quem propôs a brincadeira ao atacante brasileiro.

Melhor para o goleiro georgiano. Ele caiu no canto esquerdo e defendeu a cobrança do atacante brasileiro. Vini, no entanto, não pagou a aposta, segundo Mamardashvili.

Tive uma conversa com o Vinícius e ganhei 50 euros. Perguntei-lhe se queria jogar por 50 euros e ganhei. Ele teve que me pagar, mas não me pagou. Mamardashvili, na zona mista

Vini Jr. até conseguiu fazer um gol no goleiro, mas saiu derrotado em todos os sentidos. O brasileiro se recuperou do pênalti perdido e fez o gol do empate por 1 a 1 do Real Madrid, no começo do segundo tempo. Hugo Duro, em contra-ataque, deu a vitória ao Valencia nos acréscimos.

Mamardashvili foi um dos destaques do jogo. Além de defender o pênalti batido por Vini Jr, o goleiro do Valencia fez defesas importantes em chutes de Mbappé e Valverde — um em cada tempo.

Jogadores de futebol não têm permissão para apostarem, bem como participarem de jogos de azar, loterias ou eventos similares relacionados à modalidade. A regra estabelecida pela Fifa, no entanto, não é clara quanto às apostas entre os próprios atletas, como foi o caso relatado pelo goleiro do Valencia.