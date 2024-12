Quem é a patinadora holandesa que quebrou recorde de vendas da Playboy

A patinadora Joy Beune tem feito sucesso na Holanda com a Playboy lançada este mês de dezembro. Ela começou a patinar por causa do pai e namora um colega de profissão desde 2019.

Quem é Joy Beune

Ela tem 25 anos, 1,72m de altura e nasceu no dia 28 de abril de 1999, na cidade de Borne, na Holanda.

Joy namora o também patinador de velocidade Kjeld Nuis. Eles estão juntos desde 2019.

A patinadora soma 309 mil seguidores em sua conta no Instagram. Ela é ativa nas redes sociais e compartilha detalhes dos treinos e competições, além de momentos de sua vida pessoal.

Joy conquistou o título mundial na prova de 5.000 metros de perseguição por equipes, disputada em Calgary, em março deste ano. Ela foi campeã mundial júnior em 2018 e ficou com a prata na competição em 2017.

Ela é considerada uma das melhores patinadoras de meia distância do mundo e acumula feitos notáveis nas provas de 1.500m e 3.000m.

Joy começou a patinar com quatro anos de idade por influência do pai, que já praticava o esporte, e entrou num clube de patinação aos nove.

Playboy: recorde de vendas na Holanda

A Playboy de Joy Beune tem feito sucesso na Holanda neste mês de dezembro. A tiragem de revistas com as fotos da atleta se tornou um recorde de vendas.

A revista vendeu 10 vezes mais exemplares do que qualquer outra no primeiro dia nas bancas. O sucesso fez com que a Playboy precisasse pedir um novo lote à Pijper Media, empresa responsável pela impressão.

Joy Beune comemorou o sucesso da revista com suas fotos. Ela, no entanto, detalhou ao jornal De Telegraaf, da Holanda, a decepção da mãe com a decisão de posar nua. O pai brincou com o aceite da filha.