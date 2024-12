Alexander-Arnold responde se pretende renovar com Liverpool

O lateral direito Trent Alexander-Arnold prefere não dar muitas pistas sobre as suas pretensões para a sequência da carreira. Seu contrato no Liverpool termina no meio do próximo ano, mas o jogador mantém a calma sobre as conversas pela renovação.

"Estou no Liverpool há 20 anos e já assinei quatro ou cinco renovações de contrato. Nenhuma delas foi pública e esta também não o será", disse o atleta, em entrevista Sky Sports.

O nome de Alexander-Arnold é relacionado a um possível acerto com outro gigante europeu. O Real Madrid teria interesse no atleta e já estaria preparando uma proposta.

Integrante do elenco que venceu a Champions League e o Mundial em 2019, Alexander-Arnold é uma das referências do Liverpool, tanto que está entre os capitães da equipe.