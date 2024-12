'Se tiver custo, já fica inviável', diz Belmonte sobre Wendell

O São Paulo tem interesse na contratação do lateral esquerdo Wendell desde que seja sem custos, disse o diretor de futebol Carlos Belmonte, em participação na Live do clube, nesta quinta (5).

O diretor ressaltou que o jogador do Porto tem características que o São Paulo procura para a próxima temporada.

Achamos o Wendell interessante. Precisamos saber da relação dele com o Porto, se ele vai ou não sair. Se tiver custo para sair, a contratação já se torna inviável para nós. Ele tem mais seis meses de contrato. Precisamos saber se ele quer vir para o Brasil. E nós concorremos com outros times: Cruzeiro, Grêmio e Corinthians o procuraram também. Não podemos estourar nosso orçamento.

Sabemos que precisamos de outro lateral e o Wendell é um jogador que nos interessa, de seleção brasileira, que tem um perfil que pode ser importante para as competições do ano que vem. Um jogador grande, com experiência internacional.

Carlos Belmonte

