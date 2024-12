Brasileirão: Quais foram os destaques e decepções do ano? Colunistas opinam

Artur Jorge foi o melhor treinador do Brasileirão, apontaram Renato Maurício Prado e Danilo Lavieri no UOL News desta sexta-feira (6). Os colunistas também escolheram destaques e decepções entre jogadores e equipes.

Melhor jogador e Melhor técnico

O melhor jogador é o Luiz Henrique, do Botafogo, e o melhor técnico é o Artur Jorge, também do Botafogo.

RMP

Eu concordo com o Artur Jorge. Fez um trabalho excepcional e foi o time que menos errou no Brasileiro. Para melhor jogador, eu voto no Estêvão. Pode ser a revelação, o melhor jogador e ainda tem chance de ser o artilheiro.

Danilo Lavieri

Decepção

Tite foi a grande decepção. Ele chega ao Flamengo e todo mundo acredita. [...] Até ir para a seleção, ele era reconhecido por todo mundo como o melhor técnico brasileiro em atividade. E ele faz aquele papelão que fez no Flamengo. A decepção do Tite é gigantesca, igual ou até maior que do Gabriel.

RMP

O Gabigol é uma grande decepção. Até pela expectativa que ele gera, pelo nome que ele tem, pelo salário que ele tem. Do meio do ano para cá, o Palmeiras contratou o Felipe Anderson, que não jogou nada. Mas ele jogou só meio campeonato e o Gabigol pôde jogar todo o campeonato. Então, o Gabigol é o craque ao contrário.

Danilo Lavieri

Melhor e pior time

Botafogo é disparado o melhor time da temporada. O Botafogo repete um feito que só o Flamengo tinha feito na era moderna do Brasileirão - ganhar Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. Isso é dificílimo.

A decepção é o Atlético-MG, que conseguiu chegar a duas finais, perdeu as duas de maneira indiscutível - engolido pelos adversários - e está ameaçado de rebaixamento. E com elenco estelar.

RMP

Eu votaria igual ao Renato, mas quero falar de outros times. O Fortaleza como destaque. Com um orçamento muito menor - entre R$ 7 milhões e R$ 8 milhões por mês. O Corinthians já gasta isso só com Memphis e Coronado. Por aí dá para ter a ideia do trabalho do Vojvoda e do Fortaleza, que conseguem uma vaga direta na Libertadores e chegam a flertar com o título.

O Atlético-MG é realmente uma decepção, mas acrescento o Athletico Paranaense.

Danilo Lavieri

