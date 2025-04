Amor de Neymar pelo Batman é antigo: entenda relação do craque com o herói

O amor de Neymar pelo Batman voltou a ser assunto após o jogador ser criticado pelo apresentador Neto por ter usado uma camiseta do personagem no vestiário do Santos no último domingo (6).

Amor de Neymar pelo Batman é antigo

O jogador demonstra ser fã do super-herói há muitos anos. Desde os primeiros anos de carreira, Neymar já mostrava sua admiração pelo personagem da DC Comics.

Um dos motivos do amor pelo Batman pode ser a identificação. No documentário "Neymar - O Caos Perfeito", da Netflix, o jogador diz se ver como o Batman para a família e amigos próximos, e o Coringa (vilão das histórias do herói) para quem não o conhece.

A galera fica um pouco revoltada por eu ser o Neymar assim, focado em campo, mas também levar a vida. Ninguém conseguiu fazer isso bem. Eu faço. Neymar em documentário da Netflix

Quadro com desenho de Neymar Imagem: Reprodução/Instagram/@neymarjr

A metáfora com o herói e o vilão ganhou uma representação na vida real. Um quadro pintado pelo artista Quevedo, de São Paulo, mostra Neymar com o rosto dividido entre Batman e Coringa. Na imagem, ele ainda está fazendo o sinal de silêncio com a mão, onde é possível ver a tatuagem que o craque tem no dedo: "Shhh".

Outras diversas demonstrações de amor pelo personagem foram feitas ao longos dos anos. Veja, abaixo, algumas delas:

O jogador tem uma tatuagem do Batman (junto ao Homem-Aranha):

Neymar tem uma estátua em tamanho real do homem-morcego:

Com a fama de fã, ele recebeu um "parabéns" do ator Robert Pattinson, que viveu o herói em "The Batman" (2022):

"Oi, Neymar"



Batman dando parabéns diretamente ao Neymar, isso é para poucos mesmo#TheBatmanpic.twitter.com/maJQFTLOWi -- Caverna do Morcego (@batcavebr) February 5, 2022

O craque já apareceu com o símbolo do herói no cabelo:

Já se fantasiou de Batman:

Bruna Marquezine e Neymar já se fantasiaram de Mulher-Gato e Batman Imagem: Reprodução

Comemorou o aniversário de 80 anos do personagem:

E, mais recentemente, exibiu uma coleção de itens do Batman para "provocar" Neto: