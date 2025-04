Inzaghi não se ilude com bom placar da Inter na casa do Bayern: 'Teremos de repetir a atuação'

Assim que o árbitro apitou o fim do jogo na Allianz Arena, nesta terça-feira, os jogadores da Inter de Milão celebraram intensamente o triunfo por 2 a 1. Após 22 partidas pela Liga dos Campeões, o Bayern perdeu sua invencibilidade caseira em Munique. Os italianos comemoraram o feito, mas já adotaram discurso de pés no chão, cientes que a vaga à semifinal ainda está aberta.

O técnico Simone Inzaghi foi quem tentou diminuir o impacto do feito para não transparecer desrespeito com os alemães. Claro, sem deixar de comemorar. "Estou feliz com a vitória. Fizemos uma ótima partida e não devemos pensar no resultado, mas sim na atuação que demonstramos contra um adversário tecnicamente forte, unido e excelente. Mas teremos de jogar da mesma forma daqui a uma semana", salientou.

"Temos de dar os parabéns aos jogadores. Mais do que o resultado, eu me concentraria na forma como jogamos. No entanto, sabemos que é apenas o intervalo da eliminatória e que eles são muito fortes. Mesmo assim, enfrentamos o Bayern de igual para igual, mostrando determinação e coragem. É um resultado de alto nível", seguiu o treinador.

Na visão de Inzaghi, o resultado positivo veio graças a muito estudo e obediência técnica e tática da equipe. "Os números do Bayern são incríveis, então fizemos algo importante. No entanto, precisamos desenvolver essa atuação diante da nossa torcida daqui a sete dias. Eu esperava mais pressão deles, mas eles enfrentaram uma Inter que jogou bem", frisou.

"Marcamos dois gols construindo a defesa e movimentando bem a bola. Nunca deixamos de acreditar que poderíamos vencer. Na preparação para a partida, conversamos muito. Precisávamos mantê-los sem a posse de bola e jogar com personalidade. Jogamos bem nos primeiros 45 minutos, antes do Bayern começar o segundo tempo com força. No entanto, mantivemos a compostura e o foco, como prova o nosso gol no final."

Destaque com boas defesas, Sommer procurou listar a força do Bayern para pregar cautela na volta. "Fizemos muitas coisas boas, fomos eficientes na frente do gol e defendemos bem. Claro, tivemos dois ou três momentos difíceis, mas isso faz parte. Sei que é preciso aguentar muita coisa, principalmente quando eles estão atrás, pois eles criam muitas oportunidades."