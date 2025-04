Como o Cerro vai jogar contra o Palmeiras na Libertadores? PVC analisa

O Palmeiras precisa de muita movimentação e profundidade para superar o sistema com cinco defensores do Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela segunda rodada da Libertadores, analisou o colunista Paulo Vinícius Coelho na Prancheta do PVC, no De Primeira.

O Cerro Porteño estreou contra o Bolívar na fase de grupos, mas teve quatro jogos nas fases preliminares. Ganhou os cinco jogos, tomou cinco gols e marcou 17. Só que ele não vem aqui para atacar, ele vem no 5-3-2 e isso vai dificultar muito o Palmeiras.

Vai ser uma linha de cinco com três zagueiros e velocidade na frente. O que vai acontecer? Eventualmente, vai virar um 5-4-1 para tirar espaço do Palmeiras dentro de casa.

Paulo Vinícius Coelho

Dessa forma, o time de Abel Ferreira deve atacar o Cerro com até seis jogadores na última linha, deixando um volante e três zagueiros no sistema defensivo.

Segundo PVC, a chave do jogo é não esperar a bola no pé e construir jogadas na linha de fundo.

O Palmeiras tem que ter movimento, infiltração, troca de posição. O Piquerez vai entrar pelo meio, o Veiga vai entrar pelo meio, o Estêvão vai sair da direita para dentro e o Vitor Roque precisa de muito movimentação, com o Lucas Evangelista infiltrando para fazer seis contra cinco na última linha.

Você vai correr o risco do contra-ataque, com três zagueiros e mais o Martínez, mas precisa ter infiltração do segundo volante e precisa de movimentação do Vitor Roque para o lado e do Estêvão para dentro.