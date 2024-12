Super Mundial pode ter 'grupo da morte' só com campeões continentais; veja

O sorteio do Super Mundial de Clubes da Fifa, que ocorre nesta tarde (5), pode formar "grupos da morte" e ter uma chave só com clubes que levantaram títulos continentais. Incluindo brasileiro

O UOL destrincha abaixo os cenários.

O que aconteceu

O Super Mundial pode ter um grupo com quatro campeões continentais. Os 32 times foram divididos em quatro potes para o sorteio, e o regulamento da competição, com várias restrições, evita que clubes de mesmo país ou confederação se enfrentem na fase de grupos, com exceção da Uefa.

O "grupo da morte" pode ter Flamengo, Fluminense ou Palmeiras junto de Chelsea, Al-Hilal e Al Ain, por exemplo. Apesar de ter vencido a Champions 2020/21, o Chelsea não ficou entre os quatro primeiros do ranking europeus e é o único vencedor da Champions no pote 2, formado inteiramente por clubes da Uefa.

O Chelsea não poderá estar no mesmo grupo de Real Madrid ou Manchester City. Isso porque os quatro clubes europeus mais bem ranqueados, tirando os cabeças de chave e com os Blues inclusos, estarão necessariamente nas chaves de Flamengo, Fluminense, Palmeiras e River Plate. Os outros três times em questão são Borussia, Inter de Milão e Porto.

Outra possibilidade é com Al Ahly ou Pachuca vindos dos potes 3 e 4, respectivamente. Wydad, Monterrey, León também são campeões continentais e estão no terceiro conjunto, enquanto Urawa Red Diamonds e Seattle Sounders integram o quarto e último.

O Botafogo é o único brasileiro que pode enfrentar dois gigantes europeus na primeira fase da competição. Apesar de ter conquistado a Libertadores, time comandado por Artur Jorge não é cabeça de chave e está no pote 3 por causa de sua posição no ranking da Conmebol, ficando atrás até mesmo do Boca Juniors.

Ainda é possível ter um confronto entre os times de Neymar e Messi na fase de grupos. O Inter Miami já está automaticamente no Grupo A, e a combinação ocorrerá caso o Al Hilal seja sorteado como o representante do pote 3 na chave.

O sorteio começa às 15h (de Brasília). A primeira edição do torneio será realizada entre os dias 15 de junho a 13 de julho de 2025 nos EUA.

Possíveis 'grupo da morte'

Flamengo/Fluminense/Palmeiras

Chelsea

Al Ahly/Al-Hilal

Seattle Sounders/Pachuca

Veja os potes e participantes do Super Mundial

Pote 1

Manchester City (Inglaterra) -- Campeão da Champions 2022/23

Real Madrid (Espanha) -- Bicampeão da Champions 2021/22 e 23/24

Bayern de Munique (Alemanha)

PSG (França)

Flamengo (Brasil) -- Campeão Libertadores 2022

Palmeiras (Brasil) -- Campeão Libertadores 2021

Fluminense (Brasil) -- Campeão Libertadores 2023

River Plate (Argentina)

Pote 2

Chelsea (Inglaterra) -- Campeão da Champions 2020/21

Borussia Dortmund (Alemanha)

Inter de Milão (Itália)

Porto (Portugal)

Atlético de Madrid (Espanha)

Benfica (Portugal)

Juventus (Itália)

RB Salzburg (Áustria)

Pote 3

Al-Hilal (Arábia Saudita) -- Campeão Champions Asiática 2021

Ulsan HD (Coreia do Sul)

Al Ahly (Egito) -- Tricampeão Champions CAF 2021, 23 e 24

Wydad Casablanca (Marrocos) -- Campeão Champions CAF 2022

Monterrey (México) -- Campeão Champions Concacaf 2021

León (México) -- Campeão Champions Concacaf 2023

Boca Juniors (Argentina)

Botafogo (Brasil) -- Campeão Libertadores 2024

Pote 4

Urawa Red Diamonds (Japão) -- Campeão Champions Asiática 2022

Al Ain (Emirados Árabes Unidos) -- Campeão Champions Asiática 2023/24

Espérance (Tunísia)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Pachuca (México) -- Campeão Champions Concacaf 2024

Seattle Sounders (Estados Unidos) -- Campeão Champions Concacaf 2022

Auckland City (Nova Zelândia)

Inter Miami (Estados Unidos)

Restrições do sorteio

A Fifa anunciou que clubes de um mesmo país não poderão estar no mesmo grupo, com exceção dos integrantes da Uefa. O sorteio, cheio de restrições, também evitará que times de mesma confederação dividam chave "sempre que possível". Com 12 representantes no torneio, metade das chaves terá dois europeus.

Isso determina que o Botafogo, que está no pote 3, não ficará junto de Flamengo, Fluminense ou Palmeiras —todos no pote 1. O Alvinegro carioca, atual campeão da Libertadores, não ficou no pote principal com os outros times brasileiros e do River Plate devido à sua posição no ranking da Conmebol, ficando atrás inclusive do Boca Juniors.

Cabeças de chave da Uefa e da Conmebol serão dispostos em grupos de forma com que não se enfrentem antes da semifinal no mata-mata, caso terminem em primeiro de seus grupos. Na fase eliminatória, os dois melhores das duas principais confederações também ficarão em lados diferentes do chaveamento..