Vini Jr. iguala Ronaldo como brasileiro com mais gols na história do Real

Vini Jr. segue empilhando marcas e feitos no Real Madrid. Neste sábado, ele igualou Ronaldo como o brasileiro com mais gols na história do Real Madrid.

O que aconteceu

Vini Jr. chegou aos 104 gols com a camisa do Real Madrid. O brasileiro anotou o único tento do time na derrota para o Valencia por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

O 104° gol de Vini pelo Real saiu após cobrança de escanteio. No começo do segundo tempo, Modric alçou bola na área, Bellingham desviou em direção à segunda trave, e o camisa 7 apareceu para completar.

A marca, no entanto, foi alcançada em um dia não tão positivo. Antes de anotar o gol, Vini Jr. perdeu um pênalti quando o jogo ainda estava 0 a 0.

Vini Jr. alcança a marca aos 24 anos. O brasileiro está no Real Madrid desde 2018 e tem 306 jogos disputados pelo clube espanhol.

O camisa 7 tem história vencedora no Real Madrid. Ele já conquistou: duas Champions, dois Mundiais de Clubes, duas Supercopas da Uefa, três Campeonatos Espanhóis, três Supercopas da Espanha, uma Copa do Rei e um Intercontinental de Clubes pelos Merengues. Além disso, foi eleito o melhor jogador do mundo no Fifa The Best.

Brasileiros com mais gols pelo Real