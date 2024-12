Lauren marca primeiro gol pela Seleção em vitória contra a Austrália

A zagueira Lauren, de 22 anos, foi a responsável pelo segundo gol da vitória da Seleção Brasileira feminina sobre a Austrália neste domingo, na cidade de Gold Coast, encerrando o ano com um triunfo por 2 a 1 sobre as Matildas. O gol foi o primeiro da defensora pela equipe principal do Brasil, em sua 28ª partida com a Amarelinha.

"Fico muito feliz por estar aqui novamente. É sempre muito gratificante e uma honra representar o meu país. Também estou muito feliz pelo gol, meu primeiro pela Seleção Brasileira. Demorou um pouquinho, mas enfim saiu", disse Lauren.

Sobre o desafio de jogar na Austrália, a atleta destacou as dificuldades logísticas e a importância do resultado.

"Vir para a Austrália realmente é difícil. É um jetlag muito grande, é uma viagem muito longa, mas acho que conseguimos mostrar o nosso futebol e sair com o nosso objetivo concluído, que eram as duas vitórias. Estou muito feliz por essa convocação e por encerrar o ano dessa forma com a Seleção", completou.

Dois jogos e duas vitórias... Para fechar o ano da melhor forma! Isso é ??????! ? ? Rafael Ribeiro / CBF pic.twitter.com/mn5Dh12Z0h ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) December 1, 2024

Lauren também analisou a partida contra as australianas, destacando o desempenho coletivo da equipe.

"Foi um jogo muito duro e a gente sabia que ia ser assim. A Austrália tem um bom time, mas conseguimos ter grandes oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Depois administramos bem o resultado com o desempenho de todo mundo, com a determinação e a entrega de todas em campo. Essas duas vitórias foram resultados muito coletivos. Estamos cada vez mais mostrando da capacidade que temos, onde a gente pode chegar, e a gente almeja coisas grandes", afirmou.

A zagueira, que esteve presente na conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, encerra o ano consolidada como uma das peças recorrentes nas convocações da Seleção Brasileira.