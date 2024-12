Jaraguá elimina o Pato e está na final da Liga Futsal

O Jaraguá é o primeiro finalista da edição 2024 da Liga Futsal. O time conseguiu a classificação na noite deste sábado ao bater o Pato, na Arena Jaraguá, em Santa Catarina.

A equipe catarinense precisava reverter o revés do jogo de ida por 3 a 2. Assim, venceu no tempo normal por 4 a 0 e, na sequência, aplicou o placar de 2 a 0 na prorrogação.

O duelo registrou o recorde de público em uma partida válida pela Liga Futsal. Acompanharam a partida na Arena Jaraguá 8.173 pessoas.

O Jaraguá não alcançava a final da Liga Futsal havia 14 anos. O time do interior catarinense soma quatro títulos na história do torneio, em 2005, 2007, 2008 e 2010.

Neste domingo, Praia Clube e Umuarama vão definir o segundo finalista da Liga Futsal. No jogo de ida, disputado no Ginásio Amario Vieira da Costa, no interior paranaense, empate por 2 a 2.