Corinthians estreia na Copinha feminina com vitória sobre o Fortaleza

Nesta quinta-feira, no Canindé, o Corinthians estreou na Copinha feminina com vitória. O Timão bateu o Fortaleza por 1 a 0, com gol de Manu Olivan, ainda na etapa inicial.

Diante da vitória, o Corinthians somou seus primeiros três pontos e foi para a segunda colocação do Grupo A. O Alvinegro está atrás apenas do líder Centro Olímpico, que goleou o Cruzeiro por 5 a 0. Vale destacar que apenas o líder da chave avança para às quartas, junto aos três melhores segundos colocados. O Fortaleza, zerado, ficou na terceira posição.

O Corinthians volta aos gramados no domingo (1º), para enfrentar, às 17h45 (de Brasília), o Cruzeiro, no Canindé, novamente.

O gol do Timão saiu aos 32 minutos do primeiro tempo. Após erro na saída de bola do Leão do Pici, Manu Olivan