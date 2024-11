Cruzeiro revela lesões em Kaio Jorge e Matheus Henrique

O técnico Fernando Diniz terá problemas no Cruzeiro para os últimos jogos da temporada 2024. Nesta quarta-feira, a equipe mineira divulgou detalhes sobre as lesões de dois jogadores do elenco: o atacante Kaio Jorge e o meio-campista Matheus Henrique.

Ambos estão vetados para o jogo desta quarta-feira contra o Grêmio, no Mineirão, pelo Brasileirão 2024. Autor do gol do Cruzeiro na derrota da final da Sul-Americana, Kaio Jorge sofreu uma contusão muscular.

"O atacante Kaio Jorge foi submetido a exames que diagnosticaram lesão muscular na coxa direita. O tratamento sugerido para o caso é conservador, já iniciado, no departamento de saúde e performance do Cruzeiro", destacou o clube mineiro.

Em relação a Matheus Henrique, o problema diagnosticado foi uma fratura na oitava costela. "Por este motivo, o atleta também não está disponível para a partida desta noite, contra o Grêmio. O tratamento indicado para o caso é conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica", explicou o comunicado cruzeirense, que, em ambos os casos, não detalhou o período esperado para recuperação.