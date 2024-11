Veja curiosidades do duelo entre Palmeiras e Botafogo

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo decisivo dos líderes será realizado no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília). Confira abaixo algumas curiosidades sobre o confronto:

Retrospecto recente

As equipes apresentam um retrospecto equilibrado nos últimos dez jogos, com quatro vitórias para o Alviverde, quatro para o Glorioso e dois empates. Neste ano, os clubes se enfrentaram três vezes: duas pela Libertadores e uma pelo Brasileirão.

Na competição continental, pelas oitavas de final, o Botafogo levou a melhor no jogo da ida ao vencer por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, e garantiu a classificação na volta ao empatar em 2 a 2, no Allianz Parque. Na liga nacional, o time comandado por Artur Jorge superou o Palmeiras por 1 a 0, no Rio de Janeiro.

Por outro lado, o Alviverde tem como lembrança a grande virada sobre os botafoguenses no ano passado. Após ir ao intervalo perdendo por 3 a 0, o time de Abel Ferreira virou o confronto para 4 a 3, com grande atuação do jovem Endrick, que anotou dois gols e deu uma assistência. O duelo foi decisivo para o título do Palmeiras na competição.

Chances de título

Com os resultados do último fim de semana, triunfo do Palmeiras sobre o Atlético-GO por 1 a 0 e empate do Botafogo com o Vitória em 1 a 1, o Verdão assumiu a liderança da competição. As equipes estão empatadas na pontuação (70), mas os paulistas ficam à frente dos cariocas por conta do número de vitórias (21 a 20).

Por conta disso, segundo estudo do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), as chances do Palmeiras conquistar o título do Campeonato Brasileiro subiram para 64,2%. Enquanto do Botafogo está em 33,1%. Fortaleza (2%), Internacional (0,61%) e Flamengo (0,12%) correm por fora, mas também têm chances matemáticas de serem campeões, ainda que as probabilidades sejam minímas.

Histórico no Allianz

Ao todo, os clubes se enfrentaram sete vezes no Allianz Parque, palco da partida desta terça. O Palmeiras levou a melhor em quatro jogos, o Botafogo em um, no Brasileiro do ano passado, e ainda houveram dois empates.

O último jogo no local, que também foi o último duelo entre as equipes, terminou empatado em 2 a 2, válido pela volta das quartas de final da Libertadores. Apesar do empate, os botafoguenses saíram do estádio felizez com o placar por conta da vitória na ida por 2 a 1. Assim, garantiram a classificação.

O Glorioso chegou a abrir 2 a 0, com gols de Igor Jesus e Savarino, e selar praticamente a vaga para as quartas. Porém, o Alviverde reagiu na reta final da partida e empatou com tentos de Flaco López e Rony. O Palmeiras ainda teve um gol anulado nos acréscimos, feito por Gustavo Gómez, que levaria a partida para as penalidades, além de uma falta na trave de Gabriel Menino.

Retrospecto geral

No retrospecto geral, o Palmeiras também leva a melhor. Ao todo foram disputados 127 jogos, com 51 vitórias para o Verdão, 38 para o Botafogo e 38 empates. Foram 190 gols marcados pela equipe paulista e 160 pelo time carioca.

Como mandante, a vantagem do Palmeiras é ainda maior. O clube palestrino venceu 36 dos 67 jogos disputados, empatou 19 e perdeu apenas 12, anotando 122 gols e sofrendo 71.

A maior goleada ocorreu em 1999, quando o Palmeiras superou o Alvinegro por 6 a 0, com gols de Asprilla (2) Cléber, Aguinaldo, Pena e Evair, no Estádio Palestra Itália, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.