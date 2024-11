Libertadores: ele foi de moto de Manaus para semi, e segue até Buenos Aires

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

De Manaus ao Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro para Buenos Aires. Ao fim da viagem vão ser quase sete mil quilômetros que Patrick de Souza terá percorrido de moto. Torcedor do Botafogo, ele pegou a estrada rumo à Cidade Maravilhosa para a semifinal da Libertadores e, agora, está a caminho da capital argentina para acompanhar a partida que pode levar o Alvinegro a conquistar a América.

O trajeto está definido só com o destino: Buenos Aires. Já está tudo certinho, a aventura vai seguir para essa final. Vou usando os aplicativos de localização, e vou chegar para essa decisão

A viagem

Patrick sempre quis pegar a estrada para uma longa viagem de moto, e o Botafogo se tornou o combustível. "Para uma viagem longa, precisamos de um objetivo, um rumo. Então, aproveitei para vir ao Rio ver a semifinal contra o Peñarol. E teve uma pitadinha de desafio, por minha moto ser de baixa cilindrada".

O alvinegro pegou a BR-319, que liga os estados do Norte ao restante do país. A rodovia é a principal ligação de do Amazonas e de Roraima com o restante do país, e trechos estão em meio a debates ambientais e imbróglio judiciais que impedem obras para pavimentação.

De Manaus ao Rio de Janeiro foram seis dias e meio de viagem. "Na região de Rondônia e Mato Grosso peguei muita, muita chuva. Teve momento que peguei cinco horas de chuva, o que fez com que diminuísse a média de pilotagem por segurança", contou.

Patrick de Souza, torcedor do Botafogo, em viagem de moto Imagem: Arquivo pessoal

Patrick é autônomo e está no Rio desde a vitória do Botafogo por 5 a 0 sobre o Peñarol. O jogo foi no dia 23 do mês passado, no Nilton Santos. O time de Artur Jorge perdeu o jogo de volta por 3 a 1, mas garantiu a vaga na decisão.

O planejamento para a viagem começou um mês antes. Eu sou formado em adminstração e, atualmente, trabalho como autônomo. Surgiu uma renda extra, que coloquei toda para realizar esse desejo de fazer essa viagem Patrick de Souza

Antes de chegar ao Rio, Patrick passou por Aparecida do Norte. A cidade do interior de São Paulo é conhecida pelo turismo religioso, devido ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

No Rio de Janeiro, o torcedor escolheu ficar perto da casa do Botafogo. Ele estava hospedado nos arredores do estádio Nilton Santos, na Zona Norte da cidade.

O alvinegro foi atrás de documentos para viajar para a Argentina. Acostumado a utilizar apenas a carteira de habilitação, válida em âmbito nacional, Patrick foi tirar uma identidade física para poder atravessar a fronteira.

Ele já está a caminho da capital argentina. A viagem para Buenos Aires começou no último dia 20, 10 dias antes da final da Libertadores.

Patrick quer conhecer núcleos de torcidas. "Do Rio para Argentina separei uns 10 dias porque tenho um projeto de ir visitar as torcidas do Botafogo nos estados pelos quais eu for passando nesse período".