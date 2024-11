Sobra chute, falta gol: eficiência vira tema delicado de Filipe Luís no Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo de Filipe Luís acumula vitórias e atuações mais convincentes nos quase dois meses de trabalho. O grande problema apresentado até o momento é a falta de eficiência nas finalizações. Mas esse assunto "delicado" não é um tema que o treinador quer ficar falando nessa reta final de temporada.

O que aconteceu

O Fla soma 173 finalizações nos 11 jogos de Filipe Luís no comando, mas apenas 15 gols marcados, segundo dados do Footstats.

São 67 finalizações certas. Portanto, a equipe tem média de 15,72 finalizações por jogo, com 6,09 corretas.

Mesmo com a boa fase, esse tem sido um questionamento frequente em entrevistas de Filipe. O comandante, porém, acha que a melhor forma de esquecer esse assunto é não falar dele e apenas trabalhar.

Filipe Luís acredita que está fazendo a parte dele, mas o resto depende dos jogadores. Nas escalações, tenta optar por atletas de frente que tenham "familiaridade" com o gol, como Bruno Henrique, Michael e Alcaraz, titulares contra o Cuiabá, além de focar nisso durante as atividades e trabalhar a frieza dos atletas.

Na final da Copa do Brasil, isso foi um dos grandes focos no trabalho. A comissão pediu que os jogadores caprichassem um pouco mais nos chutes, e o Fla entregou um placar de 4 a 1 no agregado.

A ausência de Pedro também influencia nessa falta de eficácia. Desde a lesão grave do centroavante, o Fla teve dificuldades de fazer o ataque funcionar. Tite preferia improvisar Bruno Henrique e tinha Carlinhos como segunda opção. Filipe recuperou Gabigol, que, apesar de decidir a final da Copa do Brasil, também não retomou os números brilhantes.

O gol é um assunto delicado. Da parte que me compete é bom para mim porque o time está criando. Quer dizer que o trabalho está sendo bem feito na parte ofensiva. Às vezes estamos pecando em fazer gols. Da minha parte, o que posso fazer é dar treinos, finalização, comportamentos, conceitos e essa vivência perto do gol para eles se sentirem mais frios. Mas a melhor forma de esquecer e melhorar esse assunto é não falar dele. Só treinar. Não falar que temos uma falta de gols. Até porque quando ganha e perde são todos. A postura dos jogadores em campo foi incrível e às vezes não se traduz com bola na rede. Michael, Bruno Henrique, Ayrton e Alcaraz tem muito gol. As vezes a bola não entra, mas o mais importante era a vitória. Filipe Luís

Veja o número de finalizações* nos jogos com Filipe Luís

Flamengo 1x0 Corinthians - 19 finalizações, 9 no gol

- 19 finalizações, 9 no gol Bahia 0x2 Flamengo - 14 finalizações, 7 no gol

- 14 finalizações, 7 no gol Flamengo 0x2 Fluminense - 20 finalizações, 6 no gol

- 20 finalizações, 6 no gol Corinthians 0x0 Flamengo - 5 finalizações, 0 no gol

- 5 finalizações, 0 no gol Flamengo 4x2 Juventude - 20 finalizações, 11 no gol

- 20 finalizações, 11 no gol Inter 1x1 Flamengo - 13 finalizações, 3 no gol

- 13 finalizações, 3 no gol Flamengo 3x1 Atlético - 10 finalizações, 5 no gol

- 10 finalizações, 5 no gol Cruzeiro 0x1 Flamengo - 10 finalizações, 3 no gol

- 10 finalizações, 3 no gol Atlético 0x1 Flamengo - 19 finalizações, 9 no gol

- 19 finalizações, 9 no gol Flamengo 0x0 Atlético - 25 finalizações, 7 no gol

- 25 finalizações, 7 no gol Cuiabá 1x2 Flamengo - 18 finalizações, 7 no gol

*Dados do Footstats