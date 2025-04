Abel escala Palmeiras com dois zagueiros e Flaco no ataque; veja times

Fortaleza e Palmeiras estão escalados para o jogo de hoje, na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O Palmeiras vai a campo com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López.

O Fortaleza tem como titulares: João Ricardo; David Luiz, Gustavo Mancha e Kuscevic; Mancuso, Rosetto, Lucas Sasha, Allanzinho e Yago Pikachu; Calebe e Deyverson.

Abel Ferreira mantém a formação do Palmeiras com apenas dois zagueiros. O treinador já havia mandado a campo um time com apenas dois atletas no miolo de zaga contra o Internacional.

Flaco López volta ao time titular. O argentino entra na vaga de Vitor Roque.